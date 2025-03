30 Notti con il mio Ex | il trailer della nuova commedia di Guido Chiesa

Leggi su Cinefilos.it

30con il mio Ex: ildiÈ disponibile online ilufficiale di 30con il mio Ex, ladiretta da, con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica e Francesca Valtorta, e la partecipazione di Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Anna Bonaiuto. Il film è una produzione PiperFilm e Colorado Film, in collaborazione con Netflix.La trama di 30con il mio ExBruno, padre single di un’adolescente, si trova costretto a ospitare in casa per un mese la sua ex Terry, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Sono solo 30del resto, potranno mai cambiare tutto?Cinefilos.it - Da chi il cinema lo ama.