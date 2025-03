Lanazione.it - 12 marzo, il giorno di Santa Fina. E il miracolo delle viole che si ripete ogni anno

San Gimignano (Siena), 122025 - Per la chiesa e il popolo di San Gimignano il 12è una festa solenne perché si venera la compatrona". Il 12del 1253 è stato ildella sua prematura morte, "salì al cielo" a soli 15 anni dopo lunga malattia. Daldella sua morte fra le pietretorri e sui muri del vecchio borgo sbocciarono dei fiori gialli che il popolo chiamò "di". Questo "" della fiorituracontinua puntuale da 772 anni. A ricordo della sofferenza della beata, il popolotorri mise mano in tasca per la prima pietra e per costruire il già ospedale degli "Spedali Riuniti". Fra le navate del Duomo fu "eretta" la suggestiva cappella didove riposano le sue spoglie.