Zirkzee Olanda non lo convoca | Non è bravo abbastanza E la Juve ci pensa per giugno

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Non è un periodo semplice per Joshua. L'ex attaccante del Bologna, volato in estate al Manchester United, sta vivendo una stagione difficile in Premier League, con soltanto 6 gol e 2 assist raccolti nelle 42 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Complici anche le difficoltà che stanno vivendo i Red Devils, con .