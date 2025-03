Juventusnews24.com - Zirkzee non convocato dal CT dell’Olanda Koeman: «Non è abbastanza bravo, spesso fa la scelta sbagliata. Vi spiego la mia decisione»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24nonda: le dichiarazioni del Commissario Tecnicosull’attaccante accostato al calciomercato JuveRonald, Commissario Tecnico, ha spiegato senza troppi giri di parole la mancata convocazione di. Le parole sull’ex Bologna, ancora accostato al calciomercato Juve.– «non è statodalla Nazionale perché non credo siain questo preciso momento. In particolare, quando c’è da calciare o fare un passaggiofa la. Abbiamo moltissimi difensori centrali e centrocampisti, mentre le nostre opzioni sono limitate davanti, ma continuo a pensare che devi guadagnare la convocazione. In questo momento non credo che lo meriti. Potrà farlo in un altro periodo».