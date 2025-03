Lettera43.it - Ziferblat, chi sono i membri del gruppo di Kyiv in gara all’Eurovision 2025 per l’Ucraina

Il terzo tentativo è quello buono. Dopo le due delusioni consecutive del 2023 e del 2024, la bandè finalmente riuscita a vincere il Vidbir, festival che elegge il rappresentante delSong Contest. Formata da tre ragazzi nati fra il 1996 e il 1998, porterà sul palco di Basilea, dove si esibirà fra i concorrenti della prima semifinale del 13 maggio, il brano Bird of Pray, con cui spera di staccare il pass per la finale di sabato 17. La canzone rappresenta una riflessione su ciò che ogni giorno tutti gli abitanti del loro Paese devono vivere dall’inizio della guerra. Centrale anche il desiderio di tornare a casa e comunicare con chi invece è dovuto scappare lontano per fuggire dal conflitto. Quanto al sound, richiama sia la musica tradizionale ucraina sia elementi moderni per un tributo alla libertà, alla speranza e alla lotta, nonostante le difficoltà.