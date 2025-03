Dayitalianews.com - Zia Lisa, tragico scontro tra moto e auto: morto motociclista 41enne

Tragedia, ieri sera (10 marzo) nel quartiere di Zia, dove unciclista di 41 anni èin seguito ad un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, a quanto riferito da Tgr Sicilia, l’uomo, alla guida della propria, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un’mobile in transito. L’impatto è stato fatale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo delciclista incastrato sotto la vettura. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare l’uomo ma, ogni tentativo è stato vano. La polizia municipale ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Foto di repertorioL'articolo Ziatraciclistaproviene da Dayitalianews.