Zeudi in finale tutta colpa sua Grande Fratello il clamoroso errore di Helena

La vittoria dial televoto, che le ha garantito un posto ininsieme a Jessica e Lorenzo, ha scatenato diverse reazioni sia tra le concorrenti che tra il pubblico del. Sebbene l’ex miss Italia abbia conquistato un posto tra i finalisti, molte persone si sono chieste come mai una concorrente entrata a dicembre, e con una visibilità inizialmente ridotta, sia riuscita a “fare le scarpe” alle veterane del reality show. Tra le varie opinioni che si sono susseguite, una delle teorie che ha preso piede è quella che riguarda il comportamento didurante la sua permanenza nella casa. La concorrente brasiliana, infatti, avrebbe commesso unstrategico che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria di: dando visibilità alla Di Palma,ha inconsapevolmente fatto in modo che la sua immagine e la sua presenza venissero apprezzate dal pubblico dandole uno strapotere a livello di preferenze.