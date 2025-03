Biccy.it - Zeudi Di Palma ha vinto il Grande Fratello: perché i giochi sono fatti

Dalla sesta edizione delVip i fandom quando si organizzano fanno il bello e il cattivo tempo nei televoti, decidendo chi portare avanti e chi eliminare. A colpi di alleanze, ripicche, bot, vpn, mail spacciate nei gruppi Telegram e vendette, i fanclub non solo fanno di tutto per portare avanti i loro beniamini, ma orchestrano anche vere e proprie epurazioni. I gieffini, divinizzati e venerati come semidei (sebbene con una data di scadenza prestabilita), diventano oggetto di culti della personalità, destinati però a svanire non appena si aprirà il sipario sulla nuova edizione del reality, quando nuovi miti prenderanno il posto dei vecchi, facendo nascere altre figure carismatiche da seguire con lo stesso fanatismo. Quest’anno a scatenare l’idolatria ciLorenzo Spolverato e Shaila Gatta (che in due hanno generato un unico credo, quello degli Shailenzo),Di, adorata e venerata dalle Zelena, un nutrito gruppo che poco tempo fa sosteneva Helena Prestes (che adesso è rimasta con un fanclub meno consistente).