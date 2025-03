Lanotiziagiornale.it - Zelensky parla di tregua parziale. Oggi vertice in Arabia con gli Usa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sarà una settimana decisiva questa e per i negoziati per l’Ucraina per porre fine al conflitto con la Russia e per capire qualcosa in più sul piano europeo di riarmo annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.Ieri c’è stato l’Eurogruppo el’Ecofin con sul tavolo gli strumenti per aumentare le spese militari degli Stati membri.ci sarà poi l’atteso incontro tra le delegazioni ucraina e americana a Riad.E semprea Parigi si terrà la riunione promossa dal presidente Emmanuel Macron insieme ai capi di Stato maggiore degli eserciti europei e della Nato. Il giorno successivo, sempre a Parigi, è invece prevista la riunione dei ministri della Difesa di Francia Germania, Italia, Polonia, Regno Unito per ‘’coordinare la propria azione” e il sostegno a Kiev.