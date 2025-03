Liberoquotidiano.it - Zelensky arriva a Gedda: il presidente ucraino accolto dal principe Bin Salman

IlVolodymyrto a, in Arabia Saudita, in occasione dei colloqui tra una delegazione ucraina e il massimo diplomatico americano.è stato ricevuto dalereditario saudita Mohammed Binal Palazzo Al-Salam, dove ha assistito alla cerimonia di ricevimento della Guardia Reale. I funzionari ucraini si incontreranno con il Segretario di Stato americano Marco Rubio per porre fine alla guerra con la Russia e dovrebbero proporre un cessate il fuoco che copra il Mar Nero e gli attacchi missilistici a lungo raggio, oltre al rilascio dei prigionieri.