Internews24.com - Zanchetta ci crede: «Abbiamo la consapevolezza di poter andare avanti in Youth League e dobbiamo sfruttarla. De Pieri, il rapporto tra Primavera e U23 e quello con mio figlio, vi dico tutto!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Andrea, ha parlato del momento di stagione della squadra e dell’obiettivoIntervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, il tecnico dell’Inter, Andreaha affrontato diversi temi legati alla stagione dei nerazzurri tra campionato e.SUL PAREGGIO NEL DERBY DI SABATO COL MILAN – «Venivamo da due partite impegnative, vedo il bicchiere mezzo pieno anche se un po’ di rammarico c’è. Ci siamo fatti riprendere, potevamo gestire meglio alcune situazioni ma sono dettagli. In generale sono molto soddisfatto della partita col Milan».LA PROSSIMA GARA COL CAGLIARI? – «Avversario difficile da affrontare come tutti, il campionato è molto equilibrato. Vogliamo dare continuità al nostro atteggiamento, riuscire a tenere la partita sui binari giusti, non possiamo permetterci un rilassamento sia per la crescita dei ragazzi che per la classifica.