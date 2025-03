Terzotemponapoli.com - Zaccaria: “Lukaku sta dando un contributo fondamentale”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Mario, giornalista, è intervenuto a Napoli Magazine Live, trasmissione di approfondimento di temi calcistici in onda su Radio Punto Zero. Di seguito quanto da lui affermato., un ricordo di Maurizio RomanoCosì il giornalista: “Un ricordo di Maurizio Romano? Un giornalista a tutto tondo e dal punto di vista umano era pieno di sensibilità. Un collega indimenticabile, voglio ricordarlo con le sue battute sempre gentili e simpatiche. Un collega del quale sentiremo la mancanza. Napoli-Fiorentina? La Fiorentina non ha avuto grandi occasioni dopo il 2-1, vale quello che ha detto Rrahmani, ma anche quello che ha detto Conte. Il Napoli non ha un bomber da 20 gol a stagione, se ci fosse stato il campionato sarebbe già concluso. Questa è la rosa del Napoli e Conte e i ragazzi stanno facendo miracoli.