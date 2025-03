Sbircialanotizia.it - YOU Stagione 5, l’ultimo capitolo porta Joe Goldberg di nuovo a New York

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non è un segreto: quando una storia ci cattura dal primo minuto, speriamo sempre che duri all’infinito. Eppure, per YOU, siamo arrivati al confine. L’ossessione di Joe, interpretato da Penn Badgley, sta per concludersi: dal 24 aprile, Netflix ospiterà l’ultima, aprendo il sipario su un ritorno nella Grande Mela che promette di scombussolare . L'articolo YOU5,Joedia Newè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.