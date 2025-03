Juventusnews24.com - Yildiz Juve: il turco è corteggiato da quel grande campionato, ma le sue quotazioni possono decrescere per questa ragione! La situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ilè nel mirino di, ma il finale di stagione sarà decisivo. LaLa storia d’amore tra Kenane lapotrebbe terminare alla fine distagione. Il numero 10 bianconero è desiderato soprattutto dalla Premier League, che potrebbe riempire le cassentine. Tuttavia c’è un fattore da tenere ben in considerazione.Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il finale di stagione potrebbe essere decisivo in sede di calciomercato. Uno scorcio estremamente deludente potrebbe far perdere appeal aldinanzi alle sirene del massimoinglese.Leggi suntusnews24.com