Juventusnews24.com - Yildiz in difficoltà contro l’Atalanta, svelate le sue condizioni: cosa filtra sulla sua presenza in Fiorentina Juve

di RedazionentusNews24in: ecco come sta e le suein vista del prossimo matchlaTra i calciatori più in ombra di-Atalanta, anche a causa dellefisiche, c’è anche Kenan. Il turco era in dubbio fino all’inizio della partita e non ha mostrato tutte le sue qualità prima di essere sostituito dopo 45?.Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la sua disponibilità aumenterà per la sfida dellala. Buone notizie per Thiago Motta che potrà dare maggior minutaggio al bianconero.Leggi suntusnews24.com