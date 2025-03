Zonawrestling.net - WWE: Preview e quote della Card di NXT Roadblock al Madison Square Garden

Dopo aver svolto la puntata di Raw alla WWE metterà in scena nella stessa struttura anche l’odierna puntata di NXT. Per onore di cronaca va specificato che il roster non si esibirà nell’arena delma nel teatro all’interno di esso, che ha circa una capienza di 5000 posti.Scaletta dei match previsti:NXT Championship Match: Oba Femi vs TNA X Division Champion MooseWinner Takes All Match: NXT Champion Giulia vs Women’s North American Champion Stephanie VaquerStreet Fight Match: Ethan Page vs Je’Von EvansJordynne Grace vs Roxanne PerezTNA World Tag Team Championships Match: Hardy Boys vs NXT tag team Champions Fraxiomdi BetOnlineIl favorito nello scontro tra i 2 giganti secondo leè Oba Femi(-1500), il wrestler nigeriano che nell’ultima puntata di Impact ha avuto la peggio in un confronto fisico contro Moose(+600), aiutato anche dal System e dalla security.