Zonawrestling.net - WWE: Nick Khan ha voluto New Jack in WWE 2K25, è un grande fan

Leggi su Zonawrestling.net

La scorsa settimana, il team di 2K ha annunciato una serie di DLC che saranno acquistabili per ampliare il roster di WWEcon una serie di personaggi utilizzabili all’interno del gioco. Molti di questi sono wrestler che sono stati inseriti nel gioco in una fase successiva rispetto allo sviluppo iniziale – banalmente perché all’epoca non erano ancora sotto contratto con la WWE, come i MCMG, Stephanie Vaquer, Giulia, Jordynne Grace e Penta –, ma alcuni sono vere e proprie sorprese, considerato che sono wrestler che in WWE non hanno mai lottato: Abyss e, soprattutto, New. E proprio sul Gansta è emersa una notizia molto interessante.“è unfan”Mike Johnson di PW Insider ha infatti avuto l’opportunità di fare una chiacchierata con uno dei produttori della serie di videogiochi WWE 2K, Bryan Williams, che ha rivelato che la scelta di includere Newnel videogioco è arrivata da una persona molto importante all’interno della WWE: nientemeno che il presidente