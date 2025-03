Zonawrestling.net - WWE: Nakamura con le valigie pronte? Una ricostruzione più approfondita spiega la situazione

Leggi su Zonawrestling.net

Il mondo del wrestling è in fermento per le voci sempre più insistenti sull’addio di Shinsukealla WWE. Tra indiscrezioni contrastanti e segnali inequivocabili, ladel talentuoso giapponese sa tanto di “grazie e arrivederci”.L’illusione del Re dello Strong Style: una storia di aspettative non realizzateQuandosbarcò nel main roster della WWE nel 2017, sembrava l’inizio di una grande avventura. Con quel suo stile unico, a metà tra un Michael Jackson posseduto e un killer di arti marziali, conquistò subito i fan. Poi la vittoria della Royal Rumble 2018 e. il percorso ha preso una direzione diversa. Come un fuoco d’artificio che promette meraviglie ma si spegne troppo presto. La WWE, forse non trovando la formula giusta per valorizzarlo, non l’ha mai incoronato campione mondiale.