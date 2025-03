Zonawrestling.net - WWE: Iyo Sky perde la pazienza dopo l’acceso confronto tra Bianca Belair e Rhea Ripley a Raw

La WWE ha portato RAW al Madison Square Garden di New York City per l’episodio del 10 marzo. IYO Sky ha scioccato il mondo quando ha sconfittonell’episodio di RAW del 3 marzo. Ha vinto il WWE Women’s World Title e ora si dirige a WrestleMania 41 per affrontarenon ha affatto accettato la sconfitta contro IYO Sky, e i fan erano impazienti di scoprire cosa sarebbe successo. La WWE Women’s World Champion, infatti, era presente a RAW al Madison Square Garden. Michael Cole è salito sul ring e ha introdotto Sky, congratulandosi con lei per aver conquistato un posto a WrestleMania. Quando le ha chiesto come si sentisse, il pubblico ha iniziato a intonare “You deserve it”. Sky ha risposto dicendo che essere al MSG da campionessa è un sogno.