WWE: Duke Hudson pronto a tornare sul ring dopo il licenziamento

La chiusura definitiva della Chase University è stata particolarmente funesta per, che poco tempoha dovuto dire addio non solo alla sua stable, ma anche alla WWE, con i dirigenti che hanno deciso di tagliare il suo contratto nonostante l’affetto dei fan di NXT. Manon ha perso tempo, creando una serie di video sui social media in cui dialoga cons e stesso alla ricerca della sua nuova identità. E ora è ufficiale la sua prima apparizionel’addio a Stamford.Appuntamento per il weekend di WrestleManiaCon un altro video sulla sua pagina Instagram, infatti,(che a quanto pare si chiamerà così anche sul, “perdendo” il cognome) ha annunciato che sarà presente all’evento The House Always Win della Pandemonium Pro Wrestling, organizzato il 17 aprile a Las Vegas in occasione del weekend di WrestleMania.