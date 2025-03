Wta Indian Wells 2025 | Paolini lotta e batte Cristian in tre set niente da fare per Bronzetti contro Sabalenka

Leggi su Sportface.it

Jasminevince una partita tutta cuore e grintaJacquelinee accede agli ottavi di finale del Wta di. Un inmolto duro, durato quasi due ore e mezza, in cui la campionessa azzurra ha dovuto faticare molto, soprattutto nel rush finale del terzo set, per avere la meglio sulla combattiva rumena. Seconda volta consecutiva peragli ottavi di finale agli, dove l’anno scorse uscì di scenaPotapova: stavolta, la toscana se la vedrà con Samsonova.da, invece, per Lucia, che vince appena tre gameun’Arynasemplicemente di un altro livello rispetto all’azzurra. Un po’ di rammarico per una possibile occasione di fuga non sfruttata nel secondo set, ma chiaramente l’ostacolo da superare era proibitivo.