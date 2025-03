Oasport.it - WTA Indian Wells 2025, c’è Samsonova per Paolini. Sabalenka elimina Bronzetti, agli ottavi Gauff e Keys

Leggi su Oasport.it

L’Italia si aggrappa a Jasminenel torneo di singolare ad. Considerano sia il Masters 1000 maschile sia il WTA 1000 femminile, la toscana è l’ultima rappresentante azzurra ancora in corsa dopo la sofferta vittoria contro la rumena Jaqueline Cristian in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Nel prossimo turno la numero 6 del mondo affronterà la la russa Liudmila, che ha battuto in rimonta la connazionale Daria Kasatkina per 2-6 6-3 6-2.Finisce, invece, l’avventura di Lucia, che ferma il suo ottimo cammino contro Aryna. La numero uno del mondo era un ostacolo troppo duro da superare e si è imposta agevolmente in due set per 6-1 6-2 in un’ora e un quarto di gioco. La bielorussa se la vedrà ora neglicon la sorprendente britannica Sonay Kartal, numero 83 del mondo, che ha sconfitto la russa Polina Kudermetova con il punteggio di 7-5 6-3.