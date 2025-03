Lettera43.it - WrestleMania 2025: dove vederlo in streaming in Italia

I fan del wrestling si stanno preparando a un nuovo appuntamento con. Si tratta del premium live event più longevo tra quelli prodotti dalla WWE, che quest’anno andrà in scena con la sua 41esima edizione. Si terrà negli Stati Uniti nel weekend di Pasqua, il 19 e il 20 aprile, e sarà trasmesso in tutto il mondo. La sede scelta l’Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada. Si tratta dell’impianto che ospita i Las Vegas Raiders, squadra di football della NFL. È anche lo stadio in cui l’11 febbraio 2024 si è tenuto il Super Bowl LVIII, vinto dai Kansas City Chiefs. Ma per gli appassionatini, che magari si sono legati allo show negli anni in cui veniva trasmesso in chiaro daUno,sarà possibile seguire l’evento?vedereinCody Rhodes con alle spalle John Cena durante l’Elimination Chamber dell’1 marzo (Getty Images).