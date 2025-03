Lettera43.it - WrestleMania 2025: data e luogo dell’evento

Leggi su Lettera43.it

I fan del wrestling americano non aspettano altro e ormai è da decenni uno degli appuntamenti fissi di quello che è uno degli show più spettacolari esportati dagli Stati Uniti. Si tratta di, il premium live eventi più longevo tra quelli prodotti dalla WWE, che quest’anno andrà in scena con la sua 41esima edizione. Si terrà negli Stati Uniti nel weekend di Pasqua.Cos’èè uno dei pay-per-view organizzati dalla WWE e il più longevo con ormai 41 anni di eventi all’attivo. Negli Stati Uniti si tratta di un evento attesissimo, quasi al parti di altre manifestazioni sportive come il Super Bowl o le Nba Finals. A fondarlo è stato Vince McMahon nel 1985, con uno storico main event che ha visto Hulk Hogan e Mr. T trionfare contro Roddy Piper e Paul Orndorff. A quella prima edizione tenutasi a New York ne sono seguite poi altre 39, con grandi protagonisti del calibro, per citarne alcuni di Hulk Hogan, André the Giant, Ultimate Warrior, Bret Hart, Steve Austin, The Rock, Big Show, Triple H, Kurt Angle, Batista, The Undertaker e John Cena, tutte leggende di questo sport.