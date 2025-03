Lettera43.it - Witkoff, inviato speciale Usa per il Medio Oriente, incontrerà Putin a Mosca il 13 marzo

Leggi su Lettera43.it

Stevedella Casa Bianca per il, giovedì 13sarà aper un incontro con Vladimir. Lo scrive Axios citando una fonte anonima: sarà il secondo incontro con lo zar per, che a febbraio era stato al Cremlino per discutere della liberazione del cittadino statunitense Marc Fogel, allora detenuto in una prigione russa. Il nuovo colloquio consi terrà due giorni dopo l’incontro chiave in Arabia Saudita tra funzionari di Washington e Kyiv, che si concentrerà su un possibile cessate il fuoco in Ucraina., scrive Axios, «oggi sarà a Doha per unirsi ai mediatori qatarioti ed egiziani nei negoziati sull’accordo di cessate il fuoco e sugli ostaggi a Gaza; domani vedrà il primo ministro del Qatar e giovedì andrà a», anche se «l’agenda potrebbe cambiare».