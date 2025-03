Sport.quotidiano.net - Whomen’s Cup. Nelle sfide rosa favorite. Milan e Juventus

Dal 2019, la Viareggio Cup ha una "sorellina", il torneo femminile che ogni anno cerca di farsi largo in mezzo al calendario del campionato di categoria. Un torneonel segno della tradizione, come ha sempre sottolineato il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi. "Nel 1968 in città era nata la Federazione italiana calcio femminile e nello stesso anno, allo stadio dei Pini, le ragazze azzurre disputarono la prima partita ufficiale a livello internazionale, vincendo per 2-1". Senza dimenticare due incontri – il memorial ‘Nedo Bresciani’ – disputati nei primi anni del nuovo secolo sempre dall’Italia contro l’Inghilterra. Dal passato al presente, con la sesta edizione del Viareggio Women’s Cup che nell’arco di quattro giorni esaurirà il suo percorso: sei formazioni, cinque italiane e una straniera – le americanine del Westchester United – che cercheranno di stampare il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione dove per il momenti sono scolpiti per due volte quelli die una solo il Brondby (Danimarca).