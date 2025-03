Thesocialpost.it - Wheesung, il cantante sudcoreano trovato morto dalla madre: “Ha avuto un arresto cardiaco”

Il mondo della musica coreana è sotto shock per la morte disenza vita nella sua residenza di Seoul nel tardo pomeriggio di ieri. Ilaveva 43 anni.Leggi anche: Dolly Parton,il marito Carl Dean: “Le parole non possono spiegare l’amore che ci ha uniti”La scoperta del corpo e l’intervento dei soccorsiSecondo quanto riferitopolizia sudcoreana,è statoinnel suo appartamento alle 18:29. La, allarmata dal fatto che il figlio non si fosse fatto vivo da ore, ha deciso di controllare personalmente, dopo aver ricevuto una segnalazione dal manager dell’artista. La donna abitava nello stesso condominio e si è trovata davanti alla tragica scena.Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi,è stato dichiaratopoco dopo.