Lopinionista.it - What if…? Topolino e i suoi amici diventano The Avengers

Leggi su Lopinionista.it

Sul numero di3616 arriva una nuova avventura della serie nata dalla collaborazione tra Disney e MarvelSuarriva una nuova, imperdibile avventura del progettoif.?. Il quinto appuntamento con le storie prodotte da Marvel in collaborazione con Disney, con i personaggi dinei panni dei famosi supereroi americani, è sul numero 3616 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 12 marzo – con senso di lettura rovesciato rispetto al resto dell’albo e una splendida cover dedicata, firmata da Dan Jurgens, anch’essa rovesciata.Dopo aver visto Paperino nei panni di Wolverine e di Thor, Minni in quelli di Capitan Marvel, o ancora i Fantastici Quattro interpretati da, Paperino, Minni e Pippo, è giunto il momento di “unire le forze” conif.