Biccy.it - Wendy Williams viene portata via in ambulanza e lancia un bigliettino: “Aiuto”

Leggi su Biccy.it

Due anni fa aè stata diagnosticata un’afasia primaria progressiva e una demenza frontotemporale che condizionerebbe le sue capacità comunicative. Un tribunale ha anche istituito una tutela legale per la conduttrice (simile alla conservatorship di Britney Spears), che poi è stata chiusa in una struttura di New York.Lo scorso gennaio la star tv è intervenuta in un podcast e in una telefonata ha dichiarato di essere una prigioniera: “Mi tengono in gabbia! La scusa è che ho seri problemi cognitivi. Vi pare che sia cosi? Sentitemi! Sono vittima di abusi e la stessa cosa è accaduta ad altre celebrità prima di me. Non mi dicono nemmeno cosa sono le pillole che mi obbligano a ingerire“.chiede.I giornalisti di TMZ il mese scorso sono riusciti a parlare con la 60enne, che ha rivelato: “Sono confinata in una stanza al 5° piano.