Metropolitanmagazine.it - Washington D.C. rimuoverà il dipinto “Black Lives Matter” dalla strada vicino alla Casa Bianca

D.C.il grandecon le parole “” da unaa un isolato, mentre il sindaco diMuriel Bowser lotta per respingere le minacce di invasione sia da parte del presidente Donald Trump che del Congresso controllato dai repubblicani.Iloriginale dello slogan “” del 2020 è stato un audace atto di sfida contro l’allora presidente Donald Trump . Ordinato dal sindaco Bowser, un democratico, il murale e la ridenominazione dell’incrocio inPlaza sono seguiti a giorni di proteste per la brutalità della polizia e l’omicidio di George Floyd.Bowser ha sottolineato il cambiamento sulla piattaforma social X martedì, scrivendo: “Il murale ha ispirato milioni di persone e ha aiutato la nostra città a superare un periodo doloroso, ma ora non possiamo permetterci di essere distratti da inutili interferenze del Congresso.