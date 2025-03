Lanazione.it - “Vorreiandarealmuseo”, un programma di visite e iniziative dedicate ai pubblici con esigenze specifiche e disabilità

Arezzo, 11 marzo 2025 – Nell’ambito del progetto “”, un ampiodiaicon, in corso da ottobre al Cassero per la Scultura di Montevarchi, sabato 15 marzo 2025 si terrà Tactum, un evento pensato per un pubblico di persone vedenti e non vedenti, composto da una parte performativa ed una laboratoriale. L’incontro, che verrà replicato due volte nel pomeriggio, alle ore 16.00 e 17.30, avrà luogo nello Statuario del Museo, in via Trieste 1, a Montevarchi (AR). Tactum è un progetto che intende creare un ponte tra l'arte visiva e l'esperienza tattile, consentendo al pubblico di esplorare le opere d'arte attraverso il senso del tatto. La prima parte dell’evento è dedicata ad una performance di danza svolta dai ballerini e curatori Agnese Lanza, danzatrice vedente, e Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente.