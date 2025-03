Von der Leyen | tempo illusioni è finito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.20 "Abbiamo bisogno di un'impennata nella difesa europea. Ne abbiamo bisogno ora" e non solo per la situazione in Ucraina "Putin ha dimostrato più volte di essere un vicino ostile.Non ci si può fidare di lui".Così von der,presidente Commissione Ue,all'Europarlamento. "Ildelle", "nelle prossime settimane sarà necessario più coraggio".Vorremmo tutti vivere in tempi più pacifici.Se scateniamo il nostro potere industriale possiamo ripristinare la deterrenza contro chi vuole farci del male", ha aggiunto.