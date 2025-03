Puntomagazine.it - Von der Leyen: “Il tempo delle illusioni è finito, l’Europa deve puntare sulla difesa comune”

Von der: ‘È il momento di unaper garantire la pace in Europa’, presenta il piano RearmEU con investimenti strategici e misure per rafforzare laeuropeaBruxelles, 11 marzo 2025 – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der, ha dichiarato in un intervento alla Plenaria del Parlamento Europeo chenon può più dare per scontata la pace all’interno dei suoi confini, sottolineando che siamo di fronte a una vera e propria crisi della sicurezza europea. Secondo von der, è proprio nelle crisi cheha sempre trovato la sua forza e costruito nuove soluzioni. “Questo è il momento della pace attraverso la forza. È il momento di una”, ha affermato, aggiungendo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi saranno necessarie decisioni coraggiose.