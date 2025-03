Iltempo.it - Von der Leyen: "Finito tempo illusioni, riarmiamoci. Putin vicino ostile, non ci possiamo fidare"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 11 marzo 2025 “Abbiamo tagliato la nostra spesa per la difesa da una media di routine di oltre il 3% a meno della metà. Pensavamo di godere di un dividendo di pace. Ma in realtà, stavamo solo gestendo un deficit di sicurezza. Ildelleè ormai. L'Europa è chiamata a prendersi maggiormente cura della propria difesa. Non in un futuro lontano, ma già oggi. Non con passi graduali, ma con il coraggio che la situazione richiede. Abbiamo bisogno di un'impennata nella difesa europea. E ne abbiamo bisogno ora”. Così la Presidente della Commissione Ue Ursula von dera Strasburgo per la plenaria. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev