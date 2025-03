Von der Leyen cita De Gasperi cosa diceva 70 anni fa | il discorso del 1951

Leggi su .com

(Adnkronos) – Difesa comune per scoraggiare qualsiasi attacco all’Europa unita. Ursula Von der, parlando al Parlamento europeo,Alcide Deper spiegare il senso, e l’urgenza, del piano di riarmo che ha proposto. Una scelta non scontata e significativa, per molte ragioni. La principale è che quello cheil leader democristiano settant’.L'articolo Von derDe70fa: ildelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.