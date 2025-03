Oasport.it - Volley, Roma vince la Challenge Cup! Trionfo europeo dopo la retrocessione, Chieri ko

Leggi su Oasport.it

ha conquistato laCup difemminile, la terza competizione europea per importanzaChampions League e CEV Cup. La compagine capitolina ha fatto festa tra le mura amiche, alzando al cielo il primo trofeo internazionale della propria storia e trovando così il modo di esultareessere retrocesse in Serie A2 al termine di una complicata stagione in campionato culminata con il sorpasso di Firenze all’ultima curva.Le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini sono riuscite ad avere la meglio nel derby italiano contro, quinta nella regular season in Serie A1 e attualmente impegnata nella serie dei playoff contro Novara. Le giallorosse avevano vinto il confronto d’andata al tie-break nella tana della compagine piemontese e oggi si sono imposte nella sfida di ritorno per 3-1 (25-19; 22-25; 25-19; 27-25), mandando in visibilio i 3500 spettatori del Palazzetto dello Sport Small di