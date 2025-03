Volley maschile | derby Monza-Perugia in Champions Trento in CEV e Civitanova in Challenge Cup

Leggi su Sportface.it

Torna protagonista laLeague dicon il match di andata dei quarti di finale tratutto italiano tra la formazione di Eccheli, che ha scampato la retrocessione all’ultima giornata di campionato, e quella di Lorenzetti, seconda in regular season.è alla sua prima partecipazione nella massima competizione per club a livello europeo, e si è conquistata l’accesso ai Quarti piazzandosi il primo posto nella Pool B, con cinque partite vinte e una persa. Vetta della Pool anche per i Block Devils che avevano chiuso la fase a gironi anche in questo caso con cinque partite vinte, tutte per 3-0, e una sola partita persa, l’ultima gara della Pool D ceduta ad Ankara al tiebreak. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, dopo l’anticipo della prima gara dei Quarti Play off di Superlega, sono partiti domenica alla volta di, per preparare al meglio questa sfida.