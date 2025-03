Volley Italia per il tris in F4 di Champions Roma sogna la Challenge Novara vede la finale di Cev Cup

Leggi su Sportface.it

Turno infrasettimanale di Coppe europee tutto da vivere per l’delfemminile: Chieri ealla resa dei conti invicina alladi Cev Cup e Conegliano, Milano e Scandicci ad un passo dalla Final Four di. L’ancora una voltadi aggiudicarsi tutti i trofei continentali femminili, ma per riuscirci non bifarsi sorprendere dalle avversarie. Un risultato inatteso lo abbiamo già visto nell’andata dellatuttana diCup, dovesi è imposta al tie-break in casa di Chieri. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini hanno digerito in fretta la delusione per la retrocessione e sono scese in campo molto determinate, mettendo in difficoltà fin da subito le piemontesi.È la prima volta nella storia della pallavolo che una squadra retrocessa si ritrova a disputare unadi una coppa europea e le giallorosse vogliono completare l’opera tra le mura amiche per festeggiare con il proprio pubblico.