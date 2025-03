Oasport.it - Volley femminile, svelato il calendario dell’Italia ai Mondiali 2025: si gioca ad agosto, orari “particolari”

Leggi su Oasport.it

Lo scorso 17 dicembre erano stati sorteggiati i gironi deidi, che si disputeranno in Thailandia dal 22al 7 settembre. L’Italia aveva così conosciuto il proprio cammino nella prossima rassegna iridata, a cui parteciperanno 32 squadre suddivise in otto raggruppamenti da quattro compagini ciascuno (le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta).La nostra Nazionale affronterà Belgio, Cuba, Slovacchia. Successivamente le Campionesse Olimpiche incroceranno il gruppo G (Polonia, Germania, Kenya, Vietnam): le vincenti affronteranno le seconde classificate agli ottavi, le due vincitrici si fronteggeranno nei quarti. In un’eventuale semifinale l’Italia sfiderebbe chi riuscirà ad avere la meglio nell’incrocio tra la Pool C (Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia) e la Pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico).