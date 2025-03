Volley femminile | Roma vince la Challenge Cup battuta Chieri in finale

Leggi su Sportface.it

firma l’impresa. La formazione capitolina, retrocessa in Serie A2 dieci giorni fa,laCup battendonelladi ritorno confermando il successo delladi andata. 3-1 il punteggio (25-19 22-25 25-19 27-25) in favore della formazione di Giuseppe Cuccarini, che ha commentato a caldo il trionfo ai microfoni di RaiSport: “Oggi si è visto cos’è la pallavolo per. Le ragazze hanno reagito alla grande alla retrocessione. È stata unavera, una partita di tensione. Siamo stati bravi a rimanere sempre dentro. Il pubblico è stato indescrivibile. Nel girone d’andata abbiamo fatto soli 7 punti. Nella seconda parte di campionato ne abbiamo fatti 13. Siamo chiaramente cresciuti negli ultimi mesi. È stata una stagione difficile e sfortunata, oggi ci siamo tolti una piccola soddisfazione”.