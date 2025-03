Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. La Lasersoft Riccione si aggiudica il derby con Forlì. Saguatti super, la vittoria arriva al tie break

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ancora unaper la, che neldiva avanti di due set, si fa rimontare ma poi domina il tie-. Due punti anziché tre, ma sono accolti positivamente, anche perché la corsa a un incredibile terzo posto rimane reale e i punti di vantaggio sulla quarta, Cesena, rimangono due. A, la Piraccini-band domina per due set, vincendo abbastanza agevolmente il primo per 25-19 e il secondo per 25-16. Nel terzoreagisce e resta quasi sempre avanti, ma laporta il set ai vantaggi e va vicinissima a sorpassare. Le occasioni, però, sono tutte per le padrone di casa, che chiudono al quarto setpoint sul 27-25. Grande equilibrio anche nel quarto, cona imporsi per 25-23, mentre nel quinto la reazione d’orgogliose è devastante e lascia a soli quattro punti le locali.