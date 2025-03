Volkswagen | utile 2024 -30% a 124 mld dividendo 63 euro -30%

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 11 mar. (askanews) –chiude ilcon ricavi pari a 324,7 miliardi di, in leggero rialzo rispetto ai 322,3 miliardi del 2023, mentre i ricavi legati all’auto calano a 265,9 miliardi. Le consegne sono pari a 9 milioni di veicoli in calo del 3,5% rispetto ai 9,4 milioni dello scorso anno. L’è in calo del -30% a 12,39 miliardi. Il risultato operativo registra un calo del -15% a 19,1 miliardi dipari a un margine del 5,9%, dopo 2,6 miliardi di costi straordinari legati alla ristrutturazione del gruppo. Al netto dei costi di ristrutturazione il margine è del 6,7%. La generazione di cash flow dell’auto registra un calo a 5 miliardi rispetto ai 10,7 miliardi del 2023. All’assemblea sarà proposto undi 6,3per le azioni ordinarie e di 6,36per le azioni privilegiate che rappresenta un calo del 30% rispetto aldello scorso anno.