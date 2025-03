Lapresse.it - Volkswagen nel 2024 ha venduto più Currywurst che automobili

Il settorestico si sta indebolendo, ma nellaè riuscita a stabilire un altro record con un prodotto differente: il ‘’ hapiù che mai. Nelnelle mense e nei supermercati sono state vendute 8,552 milioni di unità, ha annunciato il comitato aziendale in un post intranet, come riportato dalla Dpa. Si tratta di ben 200.000 salsicce in più rispetto all’anno record precedente del 2023. Un portavoce dell’azienda ha confermato la notizia.“Con oltre 8 milioni diOriginalvenduti, celebriamo un nuovo record di vendite”, ha scritto il direttore delle risorse umane Gunnar Kilian su LinkedIn. Ciò significa che il gruppo hapiù salsicce checon il suo marchio principale: gli 8,5 milioni di salsicce sono stati compensati da circa 5,2 milioni di auto e furgoni con il logonel