Volano l'export italiano e l'import Ue di armi. Ma Von der Leyen, Macron, Meloni & C. non ne hanno mai abbastanza

Contrariamente a quanto ci vuol far credere la presidente della Commissione europea, Ursula von der, sulla necessità di dover armare ora fino ai denti il Vecchio Continente per doverci difendere da non precisati pericoli che ci minacciano, il piano di riarmo dell’Europa è cominciato da tempo.L’Europa ha superato il Medio Oriente come il più grande importatore didagli Stati Uniti nel periodo 2020-2024, ed è la prima volta da venti anni a questa parte.Ovvero dal 2020 al 2024, in coincidenza con la risposta europea all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le importazioni dei Paesi europei sono più che raddoppiate (più 155%) rispetto ai cinque anni precedenti. È quanto emerge dall’ultimo rapporto del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), l’istituto internazionale indipendente dedicato alla ricerca su conflitti, armamenti pesanti e disarmo.