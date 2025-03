Ilfattoquotidiano.it - Voglio sfatare una terribile falsità: non è vero che Ricky Farina non ha mai lavorato!

Oggi vorreiun mito, una diceria, unanon ha maiin vita sua. Non è! Hoanche io, per brevi periodi di tempo.A 18 anni circa hocome barista alla Scala di Milano, giacca bianca e pantaloni neri dietro il bancone della galleria, non in platea dove stavano i baristi più esperti. Di quella esperienza ricordo con terrore l’affluso della gente tra un atto e l’altro, tutti con uno scontrino in mano che reclamavano la mia attenzione, ho scoperto che ci sono svariati modi per chiedere un semplice caffè: espresso, macchiato, schiumato, decaffeinato, lungo, doppio, ristretto con panna, corretto. Andavo in confusione. Ero in preda al panico per un semplice caffè proteiforme, il battito cardiaco aumentava e sudavo. Una volta ho agitato tanto una bottiglia di spumante che quando l’ho stappata ho innaffiato un sacco di teste e uno spiritoso mi disse: “Piove!”.