Voglio pagare i debiti e dare potere a me stessa

Da Harry Potter a OnlyFans: Jassie Cave cambia. L’attrice 37enne che ha interpretato Lavender Brown in tre film dedicati alla saga del maghetto più famoso della tv, ha rivelato sui suoi profili social di aver aperto un account su OnlyFans. Ma con una particolarità: pubblicherà contenuti che avranno come protagonisti i suoi lunghi capelli. Nessuna foto o video sessuale, bensì colpi di spazzola e contenuti sensuali (!) con l’obiettivo di attrarre coloro che amano il binomio fetish e chioma. Harry Potter: la serie si fa o no? X Leggi anche › Antonella Mosetti: «Su OnlyFans mi chiedono di tutto.