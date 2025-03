Lanazione.it - “Voci senza pregiudizi: strategie educative per contrastare la discriminazione basata sull’accento”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 marzo 2025 – Per la seconda volta il progetto Erasmus+ CIRCE - Counteracting accent dIscrimination pRactiCes in Education è stato scelto per partecipare alla Fiera “Didacta” 2025, alla Fortezza da Basso a Firenze, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola. Il progetto contro lalinguistica (razzismo sonoro) a scuola, coordinato dalla professoressa Silvia Calamai dell’Università di Siena, ente capofila, è stato selezionato da una commissione di valutazione e sarà presentato giovedì 13 marzo alle ore 15.30 nella sala seminariale S10 della palazzina Lorenese, con un seminario dal titolo “perla”. Interverranno Claudia Soria, ricercatrice dell’Istituto di Linguistica computazionale “A.