Vittorio Sgarbi sul ricovero e la depressione che lo ha stravolto | Ci sono fantasmi che non posso allontanare

era apparso affaticato ed emaciato l’ultima volta che era apparso in pubblico. Qualche settimana fa, il critico d’arte aveva già fatto preoccupare il pubblico presente al Teatro Olimpico di Roma, dove aveva a fatica portato avanti il suo spettacolo intitolato «Arte e Fascismo». Come ha raccontato ad Antonio Gnoli su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica,è stato ricoverato per una forte. Fuori dalla «gabbia ospedaliera», come ha definito la clinica in cui era finito per un certo periodo,ha raccontato in diversi incontri con il giornalista come sta e come si sente: «Faccio fatica a fare tutto», ha ammesso.L’ex sottosegretario ha raccontato di aver perso parecchi chili e di sentirsi costantemente affaticato: «Riesco a tratti ancora a lavorare.