Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi, ricoverato per depressione: «Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta»

A raccontare questo momento difficile è stato lo stesso critico d’arte: «È una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare»