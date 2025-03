Liberoquotidiano.it - Vittorio Sgarbi, due mesi fa questa intervista da Parenzo: il dettaglio che commuove | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare". Lo ha ammesso, in una intensa, commoventea Robinson su Repubblica. A 72 anni, il critico d'arte e politico sta affrontando una fase particolarmente difficile della sua (turbolenta vita), dopo aver ridotto al minimo le sue partecipazioni televisive. Già questo, in fondo, era un indizio del fatto che qualcosa non girasse per il verso giusto. Duefa, era stato Davida capirlo forse per primo, avendolo ospite a L'aria che tira, su La7. In quell'occasione,era stato "stranamente" pacato e misurato, evitando qualsiasi slancio polemico. Come se gli mancasse il suo solito guizzo, la verve da "disturbatore" che lo ha sempre caratterizzato. "Al Corriere della Sera hai detto che sei entrato in una nuova fase, e anche la frase 'capra' appartiene ormai a una fase più gioiosa.